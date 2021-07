Waterfront Genova: per aprile 2022 nuovi canali e Palasport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - Entro aprile 2022 tutti i canali d'acqua del nuovo Waterfront di Levante a Genova saranno navigabili e sarà inaugurato il nuovo Palasport, entro giugno 2023 saranno completati gli edifici del progetto. Sono gli obiettivi indicati dal sindaco di Genova Marco Bucci stamani a Palazzo Tursi alla presentazione del primo plastico raffigurante il progetto dell'architetto Renzo Piano. "Ad aprile 2022 tutti i canali d'acqua saranno pronti, il che vuol dire consentire già gli ormeggi e renderli disponibili per il Salone Nautico. - afferma Bucci - Diventerà la marina più bella e importante del Mediterraneo con assistenza per barche da 5 a 130 metri e magari oltre". Saranno oltre duemila gli alberi del parco urbano sul mare previsto dalla Fiera di Genova all'inizio di Corso Italia. Il direttore generale del gruppo Cds Massimo Moretti spiega che l'investimento privato complessivo per realizzare il Waterfront di Levante sarà di circa 240-260 milioni di euro. "Genova e la Liguria in questi anni stanno ridefinendo il rapporto tra mare e città costiere, innovando e guardando al futuro nel pieno rispetto del territorio. - commenta il presidente della Regione Giovanni Toti - Il Waterfront di Levante è una delle tessere più importanti di questo ampio insieme di progetti di rigenerazione urbana". Il progetto diminuirà di circa due terzi la volumetria preesistente passando da 370 mila a 120 mila metri cubi e dimezzerà la superficie costruita passando da 60 mila a 34 mila metri quadrati. Il parco urbano avrà un'ampiezza di 16 mila metri quadrati, la nuova darsena di 14.700 metri quadrati. Le superfici agibili saranno 62.510 metri quadrati di cui 15.960 di residenze e spazi comuni, 10 mila di uffici, 8.900 di studentato e residence-hotel, più i 27.650 del nuovo Palasport. Tre ponti, di cui due mobili e due carrabili, garantiranno i collegamenti con la zona del padiglione Jean Nouvel. (ANSA).