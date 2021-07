Covid: focolaio dopo festa in un locale a Codogno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ORIO LITTA (LODI), 06 LUG - Diversi casi di ragazzi positivi al Covid si sono registrati nel Lodigiano dopo una festa che si è svolta in un locale di Codogno 10 giorni fa. Almeno 4 a Orio Litta dove 27 persone si trovano in isolamento fiduciario. Per questo il sindaco di Orio Francesco Ferrari ha fatto un appello agli abitanti. "Voglio chiedere ai miei concittadini, almeno in questi giorni - ha spiegato -, di indossare le mascherine come se fossimo ancora a due mesi fa, dato il focolaio. La pandemia andrà presto via, considerata anche la campagna vaccinale, ma, nel frattempo, bisogna avere ancora un po' di pazienza. Soprattutto noi, in questi giorni". (ANSA).