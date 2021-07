Covid: Gb, basta isolamento precauzionale per i vaccinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 06 LUG - Cambiano le regole dell'isolamento precauzionale anti Covid nel Regno Unito dal 16 agosto, con restrizioni decisamente alleggerite per le persone doppiamente vaccinate, ma anche per i giovanissimi: studenti delle scuole in primis. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità, Sajid Javid, alla Camera dei Comuni, precisando le indicazioni accennate ieri al riguardo dal premier Boris Johnson a margine della parallela conferma del via libera dal 19 luglio alla fine dell'obbligo di una serie di restrizioni - incluso l'uso della mascherina, il distanziamento o il lavoro da casa - nel Paese. Sajid ha sottolineato ancora una volta l'efficacia delle vaccinazioni, anche nel contenimento degli effetti più gravi della dilagante variante Delta, giustificando un regime di regole facilitato per le persone immunizzate. Ha quindi chiarito che dal 16 agosto non sarà più tenuto a isolarsi cautelativamente in casa chiunque abbia ricevuto una doppia dose vaccinale e sia poi entrato in contatto con persone contagiate dal Covid. Così come non sarà tenuto a farlo chiunque abbia meno di 18 anni, sempre in caso di contatti con terze persone infettate. Resta invece l'obbligo dell'isolamento, per vaccinati e non, nel caso in cui si risulti positivi in prima persona al Covid o si abbiano i sintomi dell'infezione. (ANSA).