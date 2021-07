Covid: Guerini, grande contributo esercito contro pandemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 06 LUG - "C'è stato un contributo di tutte le forze armate per contrastare la pandemia, per superare l'emergenza sanitaria le forze armate hanno fatto il loro lavoro al fianco delle altre istituzioni e credo che lo abbiano fatto con grande capacità e professionalità". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, incontrando i giornalisti nella caserma dei carabinieri "Uditore" di Palermo, ospitata in quella che era stata fino al 1993 l'ultima residenza del capo di cosa nostra, Totò Riina. Guerini, in visita istituzionale in Sicilia, ha firmato il registro delle presenze della caserma parlato con il comandante della stazione, al suo seguito anche il comandante generale dell'Arma, Teo Luzi. "Gli italiani non possono che essere soddisfatti del lavoro che le forze armate hanno fatto. Anzi, devo dire che ricevo quotidianamente - ha aggiunto - molte testimonianze di affetto e di apprezzamento per il lavoro che hanno svolto e che stanno svolgendo ancora". (ANSA).