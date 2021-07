Gb, un 'Dumbo jet' per riportare elefanti in Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 06 LUG - Tredici elefanti attualmente ospitati in un piccolo zoo nel sudest dell'Inghilterra saranno portati in Kenya a cura della fondazione Aspinall, un ente per la protezione degli animali, a bordo di un Boeing 747 già ribattezzato 'Dumbo Jet'. Capo della comunicazione dell'ente è Carrie Johnson, la moglie del primo ministro britannico Boris Johnson, che ha sottolineato come il progetto servirà anche a sostenere l'economia del Kenya duramente colpita dalla pandemia di coronavirus. Per l'operazione di 'rewilding', tra le più ambiziose mai messe in atto, saranno utilizzate delle casse appositamente costruite dove i tredici pachidermi ora residenti in uno zoo vicino a Canterbury, nel Kent, potranno viaggiare in tutta sicurezza. "La vita nel Kent è abbastanza buona per questi elefanti, tutto considerato. Ma l'Africa è il loro posto", ha detto in un articolo per il quotidiano The Sun, scritto insieme al presidente della fondazione Damian Aspinall. È la prima volta che un intero allevamento di elefanti viene rimesso in libertà, hanno detto, aggiungendo che l'operazione è prevista per il prossimo anno. "Col tempo, i loro discendenti saranno centinaia - e poi migliaia - e faranno parte dell'incomparabile ecosistema che aiuta a guidare l'economia turistica del Kenya". La Fondazione Aspinall gestisce due parchi naturali nel Kent. L'anno scorso ha riportato due ghepardi in Sudafrica. (ANSA).