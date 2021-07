Incendi: fuoco minaccia case e ferrovia in centro Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NUORO, 06 LUG - Dopo due giorni di lotta con il fuoco, che ha distrutto aziende agricole e lambito capannoni dell'area industriale di Tossilo, a Macomer un nuovo vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio in località Sa Tanca Manna. Le fiamme si sono propagate fino a minacciare le abitazioni alla periferia sud del paese, dove passa la ferrovia, che è stata chiusa per alcune ore e riaperta alle 18. Minaccia sventata da quattro elicotteri del Corpo Forestale regionale e da un Canadair della flotta nazionale Il rogo è stato circoscritto e ora sono in corso le operazioni di bonifica da parte delle squadre a terra. Ventidue complessivamente gli incendi scoppiati oggi nell'Isola, in 10 dei quali è stato necessario l'intervento di mezzi aerei. (ANSA).