Mille reperti archeologici sequestrati in Sardegna,2 denunce

(ANSA) - CAGLIARI, 06 LUG - Oltre mille reperti archeologici di epoche che vanno dal Neolitico all'Alto Medioevo sono stati sequestrati dagli agenti del Nucleo investigativo del Corpo forestale e della Stazione forestale di Dolianova nelle abitazioni di due 'tombaroli', un 69enne e un 74enne, sorpresi in località Isca Bardella, nelle campagne di Dolianova (Sud Sardegna) mentre sondavano il terreno con un potente metal detector. I due, residenti rispettivamente a Soleminis e Dolianova, sono stati denunciati per scavo archeologico clandestino, impossessamento e detenzione illegale di reperti archeologici (di proprietà dello Stato), ricettazione e riciclaggio. L'operazione, denominata "Thesaurus", è scattata nei giorni scorsi. Gli agenti della Forestale si sono appostati in zona e hanno sorpreso i due pensionati mentre effettuavano piccoli scavi. Perquisendoli hanno trovato frammenti di bronzetti delle dimensioni di alcuni centimetri e alcune lamine in piombo. Hanno esteso l'ispezione alle loro abitazioni trovando dei piccoli 'musei' clandestini. Tra i mille reperti, considerati di straordinario valore storico e scientifico c'erano anche due navicelle nuragiche in bronzo; una collana in osso con vaghi a disco e a botticella di epoca neolitica-eneolitica (VI-III millennio a.C.); un busto di guerriero nuragico in bronzo, armato di pugnale; una figurina umana in bronzo; 550 monete e una decina di anelli di epoca storica, tra i quali spicca un anello in oro a forma di serpente. Tutto il materiale è stato sequestrato a consegnato alla Soprintendenza. Secondo gli investigatori i tesori dei tombaroli sarebbero stati venduti nel mercato clandestino dei reperti archeologici. (ANSA).