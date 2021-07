Russia: aereo si schianta in mare con 28 persone a bordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 06 LUG - Un aereo di linea russo con 28 persone a bordo è caduto in mare dopo aver perso ogni contatto con le autorità di controllo. Dei frammenti sono stati trovati in Kamchatka, nell'estremo oriente russo e, secondo le prime informazioni, non ci sono sopravvissuti. L'An-26 stava volando da Petropavlovsk-Kamchatsky a Palana, nella penisola della Kamchatka, quando si sono interrotte le comunicazioni. L'area dello schianto "è stata approssimativamente determinata entro 15-25 chilometri dall'aeroporto, lungo la costa", ha detto una fonte alla Tass. "I dati oggettivi mostrano che l'aereo si è schiantato in mare", ha aggiunto. L'ultimo grave incidente aereo in Russia risale al maggio 2019, quando un Sukhoi Superjet della compagnia nazionale Aeroflot fu costretto ad un atterraggio di emergenza e prese fuoco sulla pista di un aeroporto di Mosca, uccidendo 41 persone. Nel febbraio 2018, un AN-148 della Saratov Airlines si schiantò poco dopo il decollo vicino a Mosca a causa di un errore umano, uccidendo tutte le 71 persone a bordo. (ANSA).