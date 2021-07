La benzina resta su livelli record, al self a 1,641 euro

La benzina resta su livelli record: in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, va a 1,641 euro/litro (ieri 1,638) con i diversi marchi compresi tra 1,635 e 1,655 euro/litro (no logo 1,624). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, a a 1,501 euro/litro (ieri 1,498) con le compagnie posizionate tra 1,491 e 1,527 euro/litro (no logo 1,477).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato sale a 1,781 euro/litro (ieri 1,780) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,724 e 1,859 euro/litro (no logo 1,672). La media del diesel cresce a 1,647 euro/litro (ieri 1,646) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,585 e 1,733 euro/litro (no logo 1,528). Infine, il Gpl va da 0,675 a 0,686 (no logo 0,657).

Proprio ieri l’Unione consumatori segnalava che il prezzo per il self (1,634 al litro) era un record da novembre 2018 . In un anno per il Codacons i prezzi hanno registrato un aumento del 16,4%.