Olanda: giornalista ferito è grave, tre arresti

(ANSA) - BRUXELLES, 07 LUG - E' in condizioni molto gravi Peter R De Vries, il giornalista anti-crimine colpito ieri sera ad Amsterdam in un agguato con tre colpi di pistola alla testa. "Sta combattendo per la sua vita", ha detto il sindaco della città Femke Halsema. Intanto la polizia olandese ha reso noto di aver arrestato tre persone, tra cui ci potrebbe essere l'esecutore materiale dell'agguato. Numerose le dichiarazioni di uomini politici ed esponenti della società civile per condannare quanto accaduto a quello che nel Paese è considerato uno dei maggiori esperti di criminalità organizzata. Il primo ministro Mark Rutte ha definito l'episodio "scioccante i e inconcepibile". Grande sconcerto è stato espresso anche dalla famiglia reale mentre Youtube ha deciso di rimuovere dei video sull'agguato per i loro contenuti troppo raccapriccianti. (ANSA).