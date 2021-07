L’aeroporto di Zaventem a Bruxelles è stato evacuato questo pomeriggio per un’allerta bomba dovuta a un bagaglio sospetto. Le unità cinofile anti-esplosivo sono intervenute e le forze dell’ordine stanno compiendo i necessari accertamenti. Tutti i passeggeri in arrivo e in partenza sono stati fatti allontanare dallo scalo.

