La missione Usa in Afghanistan si concluderà il 31 agosto: lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca. Il termine da lui fissato era entro l’11 settembre, in coincidenza con il 20/o anniversario dell’attentato alle Torri gemelle. Biden ha giustificato la rapidità del ritiro delle truppe Usa affermando che «la velocità garantisce sicurezza». - Gli Usa «hanno raggiunto i loro obiettivi» in Afghanistan, ora i leader afghani devono unirsi: lo ha detto Biden.

