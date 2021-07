Covid:Parlamento Ue chiede di rafforzare il mandato dell'Ema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - STRASBURGO, 08 LUG - il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione per i negoziati con il Consiglio sull'estensione del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Per rafforzare i poteri dell'Agenzia nella preparazione alle crisi, nella gestione dei medicinali e dei dispositivi medici, i deputati hanno chiesto la creazione di una banca dati digitale Ue interoperabile per rilevare, prevedere e prevenire le carenze di medicinali. La nuova banca dati faciliterebbe, su base permanente, l'accesso e lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e le corrispondenti autorità nazionali. L'esperienza nella conduzione delle prove cliniche durante la pandemia ha rivelato molte carenze, quali duplicazioni nelle indagini, la sotto-rappresentazione di sottogruppi importanti della popolazione rispetto al genere, all'età, all'etnia e alle comorbilità mediche, e una collaborazione carente fra le autorità predisposte che rischia di produrre sprechi nella ricerca. Per migliorare questi aspetti, gli eurodeputati vogliono implementare studi clinici coordinati, ben progettati e su larga scala che possano dare risultati affidabili. Il testo è stato adottato con 578 voti favorevoli, 28 contrari e 81 astensioni. (ANSA).