Covid: Thailandia, in vista nuove restrizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il ministero della Salute thailandese ha proposto nuove restrizioni ai viaggi e regole più stringenti nelle zone ad alto rischio per cercare di contenere il numero di casi di coronavirus mentre il Paese segna un nuovo record di decessi, saliti a quota 75, nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Guardian. Le nuove restrizioni, che resteranno in vigore per 14 giorni, interesseranno l'area metropolitana di Bangkok oltre ad alcune cosiddette 'zone cuscinetto', ha spiegato il Segretario permanente del ministero, Kiatiphum Wongrajit. Attualmente, nelle 'zone ad alto rischio' del Paese - incluse Bangkok e le vicine province - i centri commerciali hanno orari ridotti ed i ristoranti non possono servire ai tavoli, ma nonostante queste misure nell'ultimo mese si è registrata un'accelerazione dei contagi. (ANSA).