Venezuela: cambi ai vertici militari, resta ministro Difesa

(ANSA) - CARACAS, 08 LUG - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato un vasto avvicendamento ai vertici della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb), confermando però quale ministro della Difesa il generale Vladimir Padrino López, che assunse l'incarico nel 2014. Lo riferisce la tv statale Vtv. In una cerimonia ieri nel Forte Tiuna per la promozione di una nuova generazione di ufficiali, il capo dello Stato ha pronunciato parole di elogio per López confermandolo alla guida dello strategico ministero della Difesa. "Mantenga lei la guida - ha detto - perché continuiamo la nostra costante battaglia". Successivamente Maduro ha ringraziato l'ammiraglio Remigio Ceballos per il lavoro svolto per quattro anni alla guida del Comando strategico operativo (Ceo) della Fanb, designando a succedergli il generale Domingo Antonio Hernández Lárez. Per quanto riguarda le altre principali responsabilità della struttura militare, il capo dello Stato ha confermato il generale Silva Aponte alla guida dell'Aviazione, assegnando la responsabilità dell'Esercito al generale Félix Ramón Osorio, quella della Marina all'ammiraglio Velásquez Bastidas, quella della Guardia nazionale bolivariana al generale Juvenal Fernández, e quella delle Milizie (entità civico.militare) al generale Winston Churio. (ANSA).