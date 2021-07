ANSA-IL-PUNTO/COVID:mRna a over60, giovani i più contagiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 09 LUG - Dal 5 luglio scorso la Regione Friuli Venezia Giulia ha consentito alla popolazione over 60 di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid utilizzando anche i sieri a mRna e non solo quelli a vettore virale come finora previsto. Un tentativo, secondo l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, di "convincere quelle persone che fino a oggi non si sono vaccinate" poiché si riscontra "una maggiore fiducia nei confronti dei vaccini a mRna quindi Pfizer e Moderna, che fino a oggi non erano accessibili alle fasce con oltre 60 anni". Oggi è stato diffuso il più recente rapporto sull'epidemia di Covid-19 redatto dall'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari (Altems), dell'Università Cattolica, secondo il quale la Regione associata ad un numero maggiore di tamponi antigenici realizzati risulta essere la P.A di Bolzano (21,07 per 1.000 abitanti), mentre quella associata ad un numero maggiore di tamponi molecolari risulta essere il Friuli Venezia Giulia (13,68 per 1.000 abitanti). A livello nazionale, il numero di nuovi tamponi molecolari settimanali è pari a 7,55 per 1.000 abitanti mentre il numero di nuovi tamponi antigenici è pari a 9,62 per 1.000 abitanti. Il Fvg, invece, sempre secondo Altems, non figura tra le 5 uniche regioni che operano il tracciamento, considerato, con i vaccini, arma fondamentale contro il Covid. Intanto, se il 62% dei nuovi contagi in regione riguarda persone la cui età è inferiore ai 29 anni, per il Governatore Massimiliano Fedriga in Fvg il contagio è stabile ma la variabile Delta costituisce una incognita e "potrebbe condizionare il futuro a breve termine". Infine, mentre Fincantieri avvia la campagna di vaccinazione per 6.000 lavoratori dell'indotto, si rinfocola la polemica intorno alla figura di Amato De Monte, Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Udine nominato a capo del Sores (Struttura operativa regionale emergenza sanitaria) del Fvg, dopo che Il Piccolo ha pubblicato la notizia che si sarebbe vaccinato con una dose del cinese Sinopharm. (ANSA).