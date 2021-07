Covid: a Ho Chi Minh lockdown di due settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - HANOI, 09 LUG - La più grande città e capitale economica del Vietnam, Ho Chi Minh City, è da oggi e per due settimane in stretto lockdown, nel tentativo di arginare una impennata di contagi e morti da coronavirus. La metropoli di nove milioni di abitanti era stata già soggetta a restrizioni di viaggio per un mese, ma i tassi di infezione hanno continuato ad aumentare, con oltre 9.400 casi registrati contro i tremila registrati in tutto il Paese in aprile. Le autorità vietnamite non usano il termine lockdown ma chiamano le misure "ordini di isolamento sociale". Ai residenti di Ho Chi Minh City è ora vietato riunirsi in più di due in pubblico e le persone possono uscire di casa solo per comprare cibo, medicine e in caso di emergenza. La polizia ha istituito posti di blocco ai confini della città, dove possono entrare solo persone risultate negative ai test. Le compagnie aeree possono trasportare un massimo di 1.700 passeggeri al giorno nella capitale Hanoi, hanno detto le autorità dell'aviazione, mentre i treni tra le due principali destinazioni del Vietnam, la capitale e Ho Chi Minh, sono stati sospesi . (ANSA-AFP).