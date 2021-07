Covid: picco in Thailandia, semi-lockdown a Bangkok

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BANGKOK, 09 LUG - Alle prese con un picco di contagi della variante Delta del Covid-19, il governo thailandese ha proclamato oggi nuove restrizioni per la capitale Bangkok e 6 province limitrofe, tra cui un coprifuoco notturno a Bangkok e il divieto di assembramenti di oltre cinque persone, oltre alla chiusura di numerose tipologie di esercizi commerciali. Tra le misure approvate per il semi-lockdown, che entreranno in vigore lunedì, c'è il divieto di uscire di casa tra le 21 e le 4, l'ordine ai ristoranti di chiudere alle 20 e operare solo per asporto, e la chiusura anche dei tanti centri commerciali della capitale. Saranno chiusi anche impianti sportivi, spa e centri massaggi. Inoltre, le autorità hanno incoraggiato gli uffici a permettere ai dipendenti di lavorare da casa. Il Paese ha registrato oggi poco meno di 10mila casi di contagio e 72 morti, numeri in forte aumento rispetto alle settimane scorse, che già rappresentavano la prima vera ondata di coronavirus dopo un 2020 in cui la diffusione del virus era stata contenuta. Gran parte dei nuovi casi sono della variante Delta, più contagiosa delle precedenti. Il governo di Prayuth Chan-ocha è oggetto di intense critiche per i ritardi nell'approvvigionamento dei vaccini. Finora meno del 10 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose, in gran parte del vaccino cinese Sinovac, la cui efficacia contro la variante Delta è stata messa in dubbio anche da virologi thailandesi. L'altro vaccino disponibile, ma con scorte ridotte, è AstraZeneca. Gli altri, da Pfizer a Moderna, saranno distribuiti solo dopo ottobre e da ospedali privati. (ANSA).