Papa: notte tranquilla al Gemelli, preparativi per l'Angelus

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Notte tranquilla per Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice prosegue il suo decorso post-operatorio come da previsioni. Ha fatto colazione e si appresta a trascorre un'altra giornata di riposo. Intanto nel piazzale dell'ospedale continuano i preparativi per l'Angelus di domani. Il Centro Televisivo Vaticano sta predisponendo i mezzi per assicurare la diretta, anche se non è ancora definitivamente stabilito se il Papa si affaccerà dalla finestra del decimo piano, che affaccia sulla 'piazzetta' di ingresso dove è collocata la grande statua di Giovanni Paolo II, o in streaming dalla cappellina che è situata nello stesso appartamento del Papa all'interno del 'Vaticano III' come è chiamato il Gemelli, dai tempi di Papa Wojtyla. Accanto al Papa in queste ore ci sono sempre i due infermieri che lo assistono giorno e notte. "Ci rallegriamo per le buone notizie circa la sua salute che continuamente ci giungono. Tutte le nostre Chiese sono in preghiera per Lui. Gli auguriamo di riprendere presto e con rinnovata energia il Suo ministero petrino", ha detto il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, aprendo la sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente che si è svolta ieri pomeriggio. Il cardinale, a nome dei vescovi italiani, ha espresso "l'affetto e l'augurio di una pronta guarigione al Santo Padre, degente al Policlinico Gemelli". (ANSA).