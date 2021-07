I pub prevedono 13 mln di pinte di birra per la finale con l'Italia

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Per la finale degli europei di domani sera contro l'Italia i pub inglesi prevedono di vendere almeno 13 milioni di pinte di birra, secondo dati della federazione dei rivenditori citati dal Guardian. Si tratta di un numero inferiore ai 17 milioni di pinte calcolate dalla British Beer and Pub Association se non ci fossero in piedi le restrizioni contro l'avanzata della variante Delta del Covid, che prevedono che i locali accettino non più del 50-60% del pubblico che ospiterebbero in condizioni normali. (ANSA).

Italia-Inghilterra

pub