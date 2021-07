Ue, consegnate dosi per vaccinare 70% adulti entro luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - "Oggi ho una buona notizia per i nostri cittadini europei. L'Ue ha mantenuto la parola data. Questo fine settimana abbiamo consegnato abbastanza vaccini agli Stati membri da essere in grado di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti entro questo mese. Entro domani saranno distribuite circa 500 milioni di dosi di vaccino in tutte le regioni dell'Unione Europea": lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione in video. (ANSA).