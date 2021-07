Usa: abbattuto l'orso che ha ucciso una donna in Montana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - E' stato abbattuto, dopo una caccia durata tre giorni anche con l'uso di elicotteri e visori notturni, l'orso grizzly che aveva sbranato e ucciso una donna dopo averla trascinata fuori dalla tenda dove dormiva, nei pressi di Ovando, nello stato americano del Montana. Lo rivelano diversi media, fra cui Sky News, citando il servizio parchi del Montana. Il plantigrado, pesante almeno 180 chili, è stato rintracciato grazie anche alle tracce di Dna lasciate sul luogo della tragedia, in cui ha perso la vita in piena notte Leah Davis Lokan, 65 anni, infermiera della California, che con degli amici stava compiendo un viaggio in bicicletta e campeggiava nel retro di un ufficio postale. (ANSA).