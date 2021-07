Vaccini, Toscana riapre portale, debutto prenotazioni 12-15enni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Riapre, dopo qualche settimana di stop per il taglio alle dosi, il portale regionale per la prenotazione del vaccino anti Covid, e c'è il debutto annunciato di una finestra dedicata ai giovani tra i 12 e i 15 anni. Il settore Sanità digitale della Toscana ha riaperto le agende di tutte le fasce di età, eccetto la finestra per il last minute. Per i nati dal 2006 al 2009 il vaccino a disposizione è il Pfizer e devono essere accompagnati da un genitore. Gli appuntamenti per i 12-15enni vanno dal 9 agosto al 30 agosto: nella prima settimana sono disponibili oltre 60mila dosi, nelle successive 40mila. (ANSA).