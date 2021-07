Vaccini: Moratti, 4 mln di lombardi hanno completato ciclo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Quattro milioni di cittadini lombardi hanno completato il ciclo vaccinale, il 58,3% di chi ha aderito alla campagna della Regione Lombardia, percentuale che sale al 79% tra gli over 60 e al 97% tra gli over 80. Sono i dati diffusi su Twitter dal vicepresidente e assessore al Welfare lombardo, Letizia Moratti. "Per tutte le fasce d'età il 95,8% degli aderenti ha ricevuto almeno 1 dose" specifica Moratti, che in un secondo tweet aggiunge: "Nei prossimi 30 giorni con i richiami programmati altri 2,3 milioni di lombardi completeranno il ciclo vaccinale". (ANSA).