Attacco hacker a Eataly, ma punti vendita sono aperti

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Attacco ai sistemi informatici di Eataly. Lo rende noto la stessa azienda che, con una task force dedicata e il supporto di esperti di sicurezza informatica, "ha intrapreso ogni azione volta a minimizzare l'impatto, identificare le cause, i rischi e le azioni risolutive". "E' in corso una piena collaborazione con le autorità competenti", aggiunge in una nota Eataly, i cui punti vendita sono regolarmente aperti. "Stiamo lavorando - conclude l'azienda - per garantire il massimo del servizio". (ANSA).