Cina: crolla un hotel nello Jiangsu, un morto e 10 dispersi

(ANSA) - PECHINO, 12 LUG - Un albergo è crollato oggi pomeriggio nella città di Suzhou, nella provincia cinese orientale del Jiangsu, con almeno un morto e 10 dispersi, secondo un bilancio provvisorio. Secondo quanto ha riferito l'emittente statale Cctv, i soccorritori hanno estratto sette sopravvissuti dalle macerie dell'hotel economico Siji Kaiyuan, mentre sono in corso le operazioni di soccorso e le autorità locali hanno avviato le indagini per fare luce sull'episodio. L'hotel, aperto nel 2018, vantava un totale di 54 stanze, una struttura per servire i pasti e sale conferenze. Le immagini della Cctv hanno mostrato decine di persone impegnate a scavare in una montagna di macerie. (ANSA).