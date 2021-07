Europei: bengala durante festa provoca incendio a Nuoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NUORO, 12 LUG - Un vasto incendio è divampato dopo la mezzanotte nella collina di Biscollai, a Nuoro, con le fiamme alte che hanno anche minacciato le abitazioni. Un rogo che è stato innescata da un bengala lanciato durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra che ha regalato agli Azzurri dopo 53 anni il titolo di campioni d'Europa. Imponente il dispiegamento di mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto con quattro squadre, autobotte e mezzi fuoristrada, e del Corpo forestale della Regione Sardegna. Dopo cinque ore di lavoro, alle prime luci dell'alba, l'incendio è stato spento dai pompieri, che hanno lavorato in stretto raccordo con la Prefettura di Nuoro. Non si sono registrati danni alle abitazioni né ai residenti. (ANSA).