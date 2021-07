Europei, una funzionario dell'Oms: "Devastante contagio in diretta"

«Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia COVID19 non si prende una pausa stasera. DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante». Lo ha twittato Maria van Kerkhove, responsabile tecnica dell’Organizzazione mondiale della Sanità per la crisi Covid-19, guardando in diretta tv le immagini dei tifosi italiani e inglesi in occasione della finale degli Europei.