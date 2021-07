Figliuolo: siamo organizzati per un'eventuale terza dose di vaccino a tutti

«Siamo attrezzati per la terza dose, ma credo che sia più un richiamo. Non si sa ancora della reale necessità, ma noi siamo attrezzati. Abbiamo aderito attraverso l’Ue per prenderne grossi quantitativi e avere anche una scorta. Per quella fase dovremo uscire dalla logica degli hub: utilizzare al massimo le capacità dei medici di base, pediatri e farmacisti. Si dovrà andare in una logica strutturale. Noi siamo organizzati per poter fare il richiamo a tutta la popolazione». Lo ha detto il Commissario Emergenza Covid, Francesco Figliuolo a Tg2 Post, precisando: «in questo momento stiamo viaggiando quasi esclusivamente con vaccini mRna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA figliuolo

vaccino

covid