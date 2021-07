Genovese, Riesame dispone il sequestro di 4,3 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Procura su un sequestro per reati fiscali, che era stato bocciato dal gip, di 4,3 milioni di euro a carico dell'imprenditore del web Alberto Genovese, per il quale nei giorni scorsi i pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini, con l'aggiunto Letizia Mannella, hanno anche chiuso le indagini per due casi di violenze sessuali tra Milano e Ibiza ai danni di due ragazze stordite con mix di droghe. Ora la difesa di Genovese potrà ricorrere in Cassazione contro la decisione del Riesame sul sequestro. (ANSA).