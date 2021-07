Macron: da agosto pass anche per ristoranti e trasporti in Francia

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato l’estensione del pass sanitario, da agosto, ai caffè, ai ristoranti, ai centri commerciali, agli aerei, ai treni, ai pullman di lunga percorrenza, e strutture mediche. «La vaccinazione di tutti i francesi è l’unica via per un ritorno alla normalità», ha detto Macron nel messaggioa reti unificate di questa sera per bloccare l’avanzata del coronavirus legata alla variante Delta.

Già dal 21 luglio, il pass sanitario verrà inoltre esteso a «luoghi di svago e di cultura" che riuniscono oltre 50 persone, ha proseguito Macron, lanciando un accorato appello alla popolazione affinchè si faccia vaccinare al più presto per scongiurare il rischio di una quarta ondanta legata alla variante Delta.