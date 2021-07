Papa: vescovi Scozia, verrà a Glasgow per Cop26 a novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - I vescovi cattolici scozzesi "hanno accolto con favore la prospettiva di un incontro con Papa Francesco durante la conferenza Cop26, l'appuntamento Onu sui cambiamenti climatici, a Glasgow a novembre". Lo afferma la Conferenza episcopale scozzese inviando gli auguri di pronta guarigione al Pontefice. Il portavoce dei vescovi, in una nota, aggiunge: "Il Papa sarà in Scozia per un tempo molto breve, la maggior parte del quale sarà speso nella partecipazione alla Conferenza Cop26. Anche se desidereremmo molti incontri pastorali, ecumenici e interreligiosi mentre lui è con noi, i limiti di tempo, purtroppo, dicono che un programma così completo non sarà possibile". (ANSA).