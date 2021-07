Paura per vasto incendio nell'Oristanese, evacuati 70 bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ORISTANO, 12 LUG - Un devastante incendio divampato nella campagne di Abbasanta, nell'Oristanese, ha portato all'evacuazione di un camp estivo con 25 ragazzini e di un campo scout con altre 48 persone tra giovanissimi e personale, tutti soccorsi dalla Protezione civile e dal Corpo forestale e allontanati dalla zona. L'incendio si è sviluppato in località Funta Cannas e a causa del vento e del caldo si è propagato verso un'area collinare. Sul posto stanno operando al momento tre elicotteri della flotta regionale e due Canadair, più un terzo in arrivo da Ciampino, più le squadre a terra di Corpo forestale e vigili del fuoco "Tutti sono stati portati in salvo", rassicura la sindaca di Abbasanta, Paola Carta, contattata dall'ANSA. Sono i pompieri che si stanno occupando di trasportare gli scout e il personale che si trovava nel campo al sicuro in un area di Abbasanta lontana dalle fiamme. Intanto Corpo forestale, Protezione civile e altre squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per arginare le fiamme. (ANSA).