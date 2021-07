Cina: dopo 24 anni, padre ritrova il figlio rapito

Un papà cinese ha riabbracciato suo figlio dopo 24 anni di faticose ed estenuanti ricerche che lo hanno visto percorrere oltre 500mila chilometri in moto attraverso tutto il Paese: Guo Gangtang è riuscito nell’impresa, ritrovando il figlio rapito all’età di due anni da trafficanti di esseri umani davanti alla loro casa nella provincia di Shandong.

La storia è diventata virale sui media in mandarino per il suo lieto fine, ma l’intera vicenda aveva già ispirato un film nel 2015 ("Perdita e amore") con la superstar di Hong Kong, Andy Lau, volendo denunciare il grave problema dei rapimenti di bambini in Cina, con migliaia di vittime ogni anno.

Secondo il ministero della pubblica sicurezza cinese, la polizia è stata in grado di rintracciare l’identità di suo figlio, Guo Xinzhen, grazie al test del Dna, provvedendo poi a rintracciare e ad arrestare due persone sospettate del rapimento, secondo quanto ha riferito il Global Times. I due avevano pianificato di rapire un bambino con l’intenzione di venderlo per denaro, ha invece precisato China News, dando conto del risultato delle indagini.