Dal 1° agosto niente più grandi navi a Venezia

L’approvazione del decreto sulle grandi navi fa di questa «davvero una giornata importante: non è esagerato definirla storica perché dopo anni di attesa dal primo agosto non passeranno più grandi navi davanti San Marco e il canale della Giudecca». Lo dichiara Dario Franceschini, ministro della Cultura, al termine del Consiglio dei ministri lasciando Palazzo Chigi.

Il decreto legge - aggiunge Franceschini - prevede «risarcimenti per chi subisce un danno da questa iniziativa e fondi per approdi provvisori a Marghera», mentre si lavorerà alla creazione di approdi offshore.

Spiega la nota di Palazzo Chigi:

«Il decreto adottato oggi costituisce un importante passaggio per la tutela del sistema lagunare veneziano. Queste norme intervengono nell’immediato con le cautele e i ristori necessari per mitigare l’impatto occupazionale sul settore e si affiancano al concorso di idee, il cui bando è già stato pubblicato, per la futura realizzazione e gestione di punti attracco fuori dalle aree protette della laguna con l’obiettivo di rendere compatibile l’attività croceristica con la salvaguardia paesaggistica e ambientale».