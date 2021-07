Lufthansa abolisce "Signore e signori" nei messaggi di saluto

Il saluto a bordo deve essere neutrale, e arrivare a tutti. Così Lufthansa decide di archiviare un classico: ai passeggeri seduti in cabina in attesa del decollo non ci si potrà più rivolgere dicendo «sehr geehrte Damen und Herren», l’equivalente italiano di «gentili signore e signori». Al suo posto, si deciderà di volta in volta per formule più inclusive. Inutile dire che anche la versione inglese «ladies and gentlemen» andrà dismessa. Della svolta della compagnia di bandiera tedesca ha reso noto oggi in prima pagina la Bild. E il veto varrà anche per le filiali Austrian, Eurowings, Swiss e Brussels Airlines.

«Per noi è importante tenere in considerazione tutti al momento del saluto», ha confermato un portavoce della compagnia aerea. Fra le formule in ballo per questa nuova stagione - mentre Lufthansa cerca di rimettersi in sesto dopo il terremoto pandemico che ha colpito al cuore l’intero settore del trasporto aereo - ci sono «buongiorno», «buonasera» o semplicemente «benvenuti a bordo».

Chi decide? Il capo cabina. La nuova impostazione non sorprende, anzi, è al passo coi tempi: anche in Germania si cerca da tempo uno scatto linguistico "politicamente corretto" nel tentativo di arrivare a una società più giusta, che abbia pieno rispetto delle minoranze.