Maltempo: albero su funivia in Alto Adige, tutti salvi

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - Durante un forte temporale un albero è finito sulla funivia che da Rio Pusteria porta a Maranza, in Alto Adige. Una decina di persone si trovavano nella cabina, che è stata letteralmente spinta dall'albero verso il pilone dell'impianto che si è immediatamente bloccato. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno tratto in salvo i passeggeri, come anche altre tre persone che stavano scendendo a valle nell'altra cabina. La funivia resta chiusa per le verifiche del caso. (ANSA).