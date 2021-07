Addestramento Ue guardia costiera libica fermo dal 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 14 LUG - L'addestramento della guardia costiera libica rientra nel mandato dell'operazione Ue Irini, ma da quando la missione è stata lanciata, il 31 marzo 2020, non ha potuto iniziare l'attività a causa di resistenze della parte libica. In particolare, secondo quanto apprende l'ANSA, lo stallo è creato dalla pressione della Turchia, che ha iniziato in proprio l'addestramento in Libia, con le proprie forze sul terreno. L'Ue sta cercando di risolvere la questione, ma la situazione nel Paese non rende facile il compito e la speranza è che la situazione si sblocchi dopo le elezioni e a seguito degli appelli per il ritiro delle forze straniere. (ANSA).