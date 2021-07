Brasile: Bolsonaro ricoverato per alcuni esami, 'sta bene'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato questa mattina presto per alcuni accertamenti ed è in buone condizioni, riferisce l'ufficio stampa del governo. Il presidente è "animato" e "sta bene", ma dovrà rimanere sotto osservazione medica per circa 48 ore, si legge in una nota del Palazzo Planalto inviata alla radio Cbn del gruppo Globo. Secondo l'emittente, Bolsonaro è arrivato all'ospedale delle forze armate di Brasilia intorno alle 5 del mattino locali, a causa di un malessere provocato dai farmaci che ha preso a causa dei recenti impianti dentali. Fonti governative citate dai media hanno riferito che il presidente si è sentito male durante la notte, con forti dolori addominali, ed è stato portato in ospedale per analizzare la situazione. Il capo di stato di 66 anni sarà sottoposto a una serie di esami. (ANSA).