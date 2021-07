Grandi navi: Vtp, cancellata nei fatti la nostra concessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 14 LUG - Il Decreto sulle Grandi navi varato dal governo "di fatto cancella arbitrariamente la possibilità di utilizzo del terminal di Marittima in concessione a VTP fino al 2025, come bene strumentale al servizio di interesse generale per la movimentazione dei passeggeri nel porto di Venezia". E' la dura replica della Venezia Terminal Passeggeri (Vtp) al decreto che stoppa le navi a San Marco dalll'1 agosto. "Stanti gli stringenti limiti indicati - prosegue -,quasi nessuna nave che scalava a Venezia potrà accedere alla Marittima; il decreto di fatto cancella la concessione in modo unilaterale, violando norme nazionali e comunitarie". (ANSA).