Green Pass, Sileri: "Facciamo subito come Macron"

Fare subito come ha fatto la Francia, applicando 'sul serio" il Green pass, niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i parametri nel giro di una o due settimane. La proposta arriva dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato dal Messaggero.

'Pensiamo alle discoteche - esemplifica -, se concedessimo ai locali di aprire per i clienti con il Green pass, avremmo la corsa di chi ha tra i 18 e i 40 anni a vaccinarsì. Perchè 'il Green pass oggi è un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevatì. I parametri: 'Dovremo aumentare l’importanza del tasso di riempimento degli ospedalì.