Malpensa, grandine costringe aereo Emirates ad atterraggio d'emergenza: muso danneggiato e finestrino crepato

Conseguenze anche per il traffico aereo sono state determnate dal maltempo che ha colpito parte della Lombardia a partire dal pomeriggio: un Boeing della compagnia Emirates, danneggiato dalla grandine su alcuni vetri e sulla fusoliera, è stato costretto a rientrare all’aeroporto della Malensa dopo essere decollato. Da quanto appreso, non dovrebbero esservi state conseguenze per i passeggeri e per il team di volo. Anche il vento forte sopra Varese oltre che la perturbazione hanno reso evidentemente necessario il rientro allo scalo. Il volo EK 205 - che era svolto da un B 777-300 ER - era decollato poco prima delle 17 per New York. Vi sono state difficoltà anche al rientro e l’aereo è riuscito ad atterrare solo al secondo tentativo. Allo stesso tempo rispettando il protocollo di sicurezza è stato consumato il combustibile per ridurre i rischi nel toccare terra.

