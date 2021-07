Pakistan: esplosione su bus, 13 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PESHAWAR, 14 LUG - Almeno 13 persone hanno perso la vita oggi in Pakistan in seguito ad un'esplosione avvenuta a bordo di un autobus nel distretto di Upper Kohistan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Sarhad): tra le vittime ci sono nove cittadini cinesi. I feriti, tutti di nazionalità cinese, sono 28. Lo ha reso noto un funzionario locale spiegando che l'esplosione ha provocato un incendio e che l'autobus è precipitato poi in un burrone finendo sulla sponda di un fiume. (ANSA).