Rifiuti:Raggi,riapriamo discarica Albano,impianti vanno riaperti

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "A noi l'interesse dei cittadini è l'unica cosa che sta a cuore. Ed è per questo che abbiamo deciso di intervenire. Se la Regione Lazio non vuole ripartire le discariche e vuole lasciare i rifiuti in strada, vorrà dire che le riapriremo noi. Per questo ho chiesto alla Città Metropolitana di predisporre un'ordinanza urgente per riaprire la discarica di Albano Laziale". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenendo alla seduta straordinaria in Assemblea Capitolina sull' emergenza dei rifiuti. "Assicuro ai cittadini di Albano che lo faremo per il tempo strettamente necessario - ha proseguito Raggi - . E rivolgo loro un appello a loro e a tutti i sindaci: appoggiateci nella battaglia per riaprire la discarica di Colleferro e gli altri impianti ancora utilizzabili. Aiutateci a creare un sistema che eviti le continue crisi e restituisca al Lazio una rete adeguata di impianti". "La narrazione scritta sui rifiuti per oltre 40 anni ha penalizzato Roma, la quale ha accolto anche i rifiuti di altri Comuni con la discarica più grande d'Italia. Ora si vuole fare un bieco gioco elettorale che però va a ricadere sulle spalle dei cittadini romani. L'interesse dei cittadini ci sta a cuore e ci guida. Quindi nel momento in cui la Regione Lazio continua a chiudere le discariche, noi abbiamo predisposto la cartografia per individuare le aree idonee a ospitare i siti - ha sottolineato Raggi -. Abbiamo le soluzioni del lungo periodo, ma mancano le soluzioni sul breve periodo". (ANSA).