Venezuela: Guaidó denuncia persecuzione a partito oppositore

(ANSA) - CARACAS, 14 LUG - Il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidó, ha assicurato che è in atto una persecuzione contro il partito Voluntad Popular (Vp), in cui ha fatto buona parte della sua carriera politica, e che è guidato da Leopoldo López, esule in Spagna. Lo riferisce oggi il quotidiano El Nacional di Caracas. Dopo aver incontrato una missione tecnica dell'Unione europea (Ue) che si trova nel Paese per valutare l'eventuale invio di osservatori per le elezioni amministrative di novembre, Guaidó si è riferito all'arresto lunedì del coordinatore nazionale di Vp, Freddy Guevara, sottolineando che in Venezuela c'è una "gravissima persecuzione" contro questo partito da parte del presidente Nicolás Maduro che, secondo lui, vuole "annientare l'alternativa democratica" che la formazione politica rappresenta. Il leader oppositore ha poi aggiunto che il capo dello Stato , persegue lo stesso obiettivo con "la stampa libera, i contadini, i trasportatori o le infermiere". Questa persecuzione "ordinata dal palazzo presidenziale di Miraflores", ha sostenuto, "costituisce un crimine contro l'umanità perché ha un carattere sistematico". (ANSA).