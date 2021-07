Abusi chierichetti Papa, Pg chiede 6 e 4 anni per imputati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 15 LUG - Sei anni di reclusione per don Gabriele Martinelli, 29 anni, per atti di violenza carnale aggravata e atti di libidine aggravati, e quattro anni per don Enrico Radice, 71 anni, per favoreggiamento. Sono le richieste di condanna del Promotore di Giustizia, nell'udienza che si è svolta oggi nel Tribunale vaticano nell'ambito dei presunti abusi nel Preseminario San Pio X, gestito dall'Opera don Folci della diocesi di Como, che ospita i cosiddetti 'chierichetti del Papa'. Un processo parallelo per gli stessi fatti è aperto anche al Tribunale di Roma. Si è trattato di veri e propri "atti di violenza e non di "cose di ragazzi". Questa la premessa del Promotore di Giustizia vaticano, Roberto Zannotti, che ha chiesto la condanna dei due imputati. Pene ridotte per Martinelli perché nel primo periodo al quale risalgono i fatti dei quali è imputato era minorenne. Per il legale della vittima il processo è "la punta di un iceberg". (ANSA).