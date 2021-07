Bielorussia: Johansson ipotizza stop visti Ue a regime Minsk

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - Sospendere i visti Ue per quanti fanno parte del regime di Minsk - ma non per la popolazione in generale - è un'ipotesi di cui la commissaria Ue, Ylva Johansson, ha parlato a margine del consiglio Interni Ue informale (il primo sotto presidenza slovena), a Lubiana, a cui partecipa anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Quanto alla situazione in Lituania, che in queste settimane affronta un flusso migratorio eccezionale in arrivo dalla Bielorussia, proprio come ritorsione di Minsk per le sanzioni dell'Ue, Johansson ha indicato che "occorre rafforzare le frontiere esterne e mostrare la solidarietà europea. Frontex - ha spiegato - ha iniziato a dislocare le sue forze, ma ora deve incrementare" con più mezzi e uomini ai confini. Inoltre per oggi è prevista la firma con l'Agenzia europea di sostegno all'asilo (Easo), per inviare 90 ufficiali" per assistere quanti arrivano" dalla rotta bielorussa, oltre allo stanziamento di 10milioni di euro per il rafforzamento delle capacità alle frontiere. La crisi migratoria in Lituania, secondo la commissaria, mostra l'importanza di "agire come Unione", e di "fare progressi sul Patto per la migrazione e l'asilo. In sostanza apre una nuova prospettiva, che non è più solo quella dei Paesi del fronte del Mediterraneo. (ANSA).