Covid: in Toscana 173 casi, quasi raddoppio in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 173 su 11.311 test di cui 6.226 tamponi molecolari e 5.085 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (3,4% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani nel suo consueto report sui social. Rispetto a ieri i contagi quasi raddoppiano a fronte di un numero di test dimezzato e un tasso di positività che è pari al quadruplo quasi: nel precedente report i casi erano stati 90 su 21.706 test, con un'incidenza di positivi dello 0,41% (1,8% sulle prime diagnosi). Era da un mese circa che la Toscana non superava quota 100 contagi giornalieri: l'ultima volta era accaduto il 16 giugno, quando i casi erano stati 106, mentre l'ultimo numero di contagi più alto rispetto a oggi si era registrato il 10 giugno, con 174 nuovi positivi in un giorno. (ANSA).