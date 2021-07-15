 

Sei in Italiamondo

Maltempo in Germania, sale a 30 il bilancio dei morti

15 luglio 2021, 14:13

Maltempo in Germania, sale a 30 il bilancio dei morti
(ANSA) - BERLINO, 15 LUG - E' salito a 30 il bilancio dei morti per il maltempo in Germania. Lo ha reso noto la polizia. (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA