Meghan Markle creerà e produrrà una serie animata per Netflix

(ANSA) - NEW YORK, 15 LUG - Il nuovo progetto di Meghan Markle è una serie animata per Netflix. La duchessa di Essex sarà creatrice produttrice di Pearl, con protagonista una 12 enne che viene ispirata da diverse donne influenti nella storia. Lo show rientra nell'ambito dell'accordo che la coppia reale, sotto l'insegna della Archewell Productions, ha con il gigante dello streaming. Pearl è la prima serie animata per la loro casa di produzione. "Come molte ragazze della sua età - ha detto la Markle - la nostra eroina Pearl ha intrapreso un viaggio alla scoperta di sé mentre cerca di superare le difficoltà quotidiane della vita. Sono entusiasta che la Archewell Productions collabora con una piattaforma potente come Netflix e con produttori incredibili. Assieme creeremo per voi quarta nuova serie animata che celebra donne straordinarie nella storia". (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA Meghan Markle

Netflix